Santilli buscó apoyo de Passalacqua para Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este martes al gobernador Hugo Passalacqua en Posadas para negociar apoyo al Presupuesto 2026 y a las reformas que impulsa Javier Milei. El encuentro incluyó reclamos de financiamiento, obras y deudas previsionales. Passalacqua destacó la necesidad de avanzar en una agenda conjunta de desarrollo.

Con esa misma lógica de diálogo, el ministro prevé sumar contactos con otros gobernadores y cerrar la ronda con los 20 que firmaron el Pacto de Mayo.