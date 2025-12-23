Santilli negó una ruptura entre el PRO y LLA y defendió el Presupuesto

En medio de las tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO por el Presupuesto 2026 y las designaciones en la Auditoría General de la Nación, el ministro del Interior Diego Santilli, se propuso atenuar el conflicto. En declaraciones periodísticas, respaldó la iniciativa oficial y descartó cualquier ruptura con el partido amarillo, asegurando que “vamos a seguir trabajando juntos”.

Santilli sostuvo que el objetivo central del oficialismo es aprobar un Presupuesto luego de tres años sin contar con uno propio, y defendió el paquete de medidas que incluye la modernización laboral. Según explicó, la reforma no quitaría derechos a los trabajadores sino que ampliaría beneficios a quienes hoy no los tienen. En esa línea, justificó la demora en el Senado por el receso de fin de año y destacó que Patricia Bullrich decidió avanzar en enero para saldar más de mil presentaciones y llegar al 10 de febrero con dictamen.

Respecto a la polémica por la designación de auditores, que derivó en el retiro del bloque del PRO liderado por Cristian Ritondo, Santilli intentó bajar el tono. Agradeció el acompañamiento de sus aliados y recordó que, pese a la reducción del bloque tras el 10 de diciembre, la sociedad exige coherencia y trabajo conjunto. Asimismo, ratificó que el PRO ha actuado de manera contundente y que la alianza con LLA se mantiene firme.

Con este mensaje, el ministro buscó transmitir unidad en medio de disputas internas y reforzar la idea de que el oficialismo necesita cohesión para sostener su agenda legislativa. Al remarcar la continuidad del trabajo conjunto, Santilli intenta blindar la relación con el PRO y proyectar estabilidad política en un escenario marcado por tensiones, negociaciones constantes y la necesidad de mostrar fortaleza institucional frente a la opinión pública.