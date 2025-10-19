Santilli se distanció de los dichos de Karen Reichardt

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se distanció las declaraciones de su compañera de lista, Karen Reichardt, quien había afirmado que quienes piensan distinto “tienen una enfermedad mental”. “No comparto la forma en que lo dijo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distinto”, sostuvo en declaraciones radiales.

Es preciso señalar que, Reichardt indicó recientemente que La Libertad Avanza tenía que ir a buscar para las elecciones del 26 de octubre al “electorado de PRO” y a aquellos que no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales, “porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”. “Hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

Ante esto, Santilli aseguró que los dichos de Reichardt “no representan en absoluto” los valores del espacio y subrayó que “La Libertad Avanza defiende la libertad de pensamiento y de expresión, sin excepciones”. Además, pidió “no banalizar las enfermedades mentales ni usarlas como insulto político”, calificando las palabras de su compañera de “inaceptables”.

Tras diferenciarse de esas declaraciones, el candidato libertario destacó la necesidad de centrarse en los temas que preocupan a los bonaerenses.