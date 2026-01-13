Santilli se reunió con Zdero

En el marco de las negociaciones para aprobar en febrero la reforma laboral, el ministerio de Interior, Diego Santilli, se reunió en Chaco con el gobernador Leandro Zdero.

Se trata de otro encuentro más de la ronda de reuniones con gobernadores que el exdirigente de PRO lleva adelante. En este sentido, este martes será el turno del mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada.

Asimismo, Santilli viajará el miércoles a las zonas damnificadas por los incendios forestales en Chubut, y cerrará la semana con una visita a Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo.