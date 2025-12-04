Se disparó la cantidad de deliverys

Como producto de los bajos salarios que no alcanzan y la cantidad de empresas cerradas y trabajadores despedidos, los deliverys de Rappi crecieron exponencialmente.

El último Índice Rappi, elaborado por la compañía, reveló que la cantidad de repartidores inscriptos (que completaron al menos un pedido) aumentó 252% en un año, al pasar de 43.048 a 151.874.

En tanto, las órdenes aumentaron 29,3%, y la cantidad de comercios que pidieron vender vía la plataforma 39%. Sin embargo, el ticket prometió creció 21% contra una inflación interanual del 24,5%, lo cual implica una baja en términos reales.