Se extiende la conciliación en el conflicto aéreo
La Secretaría de Trabajo prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria.
La Secretaría de Trabajo de la Nación decidió extender la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) y el gremio Atepsa. La medida, que rige hasta el 26 de enero, busca garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial y evitar paros intempestivos que afecten a pasajeros y operaciones. Además, se convocó a una nueva audiencia para el viernes 23.
Cabe mencionar que mientras dure la conciliación, el gremio no puede realizar medidas de fuerza y debe anticipar cualquier plan de acción con un cronograma que no supere el 45% de las operaciones. La prórroga se suma a las instancias previas de negociación que intentan resolver un conflicto paritario aún abierto y que ya derivó en denuncias judiciales por presunto fraude y fallas en la seguridad operacional. El Gobierno nacional busca solucionar el conflicto antes de que los controladores recuperen la potestad de realizar medidas de fuerza en plena temporada alta.