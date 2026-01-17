Se extiende la conciliación en el conflicto aéreo

La Secretaría de Trabajo de la Nación decidió extender la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) y el gremio Atepsa. La medida, que rige hasta el 26 de enero, busca garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial y evitar paros intempestivos que afecten a pasajeros y operaciones. Además, se convocó a una nueva audiencia para el viernes 23.

Cabe mencionar que mientras dure la conciliación, el gremio no puede realizar medidas de fuerza y debe anticipar cualquier plan de acción con un cronograma que no supere el 45% de las operaciones. La prórroga se suma a las instancias previas de negociación que intentan resolver un conflicto paritario aún abierto y que ya derivó en denuncias judiciales por presunto fraude y fallas en la seguridad operacional. El Gobierno nacional busca solucionar el conflicto antes de que los controladores recuperen la potestad de realizar medidas de fuerza en plena temporada alta.