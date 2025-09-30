Se normalizó la entrega de patentes tras la desregulación

El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que el restablecimiento de las sanciones para autos y motos que circulen sin patente, luego que se normalizara su abastecimiento.

El problema comenzó cuando el Gobierno nacional resolvió este año que la Casa de la Moneda dejara de fabricar las patentes y designó a la empresa Tonnjes Sudamericana como nuevo responsable de la provisión. En este camino, la firma tuvo problemas en la importación de los insumos.

La demora superó las 600.000 matrículas, lo que provocó que esos vehículos circularan con documentos de papel. Con la reactivación, el Ministerio implementó un plan de recuperación: entre mayo y julio se distribuyeron casi 500.000 chapas y en agosto otras 432.000.

Para evitar infracciones, los usuarios pueden consultar la disponibilidad de las chapas metálicas en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).

El plazo de vigencia de las patentes provisorias de papel es de 60 días. Ese documento debe estar colocado en el parabrisas y en la luneta trasera. Pasado ese tiempo, el auto o la moto quedarán en infracción si no tienen las chapas metálicas oficiales. Las multas pueden llegar a superar los $800.000.

“Los Registros Automotores recibieron todas las patentes que faltaban, ahora resta que los usuarios se acerquen a recogerlas”, remarcaron desde el Gobierno.