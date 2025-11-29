Se postergó la jura de Lorena Villaverde y el diploma volverá a comisión

La senadora rionegrina electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, no logró jurar en el Senado. Su diploma fue separado y volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lo revisará recién después del 10 de diciembre.

La decisión se tomó tras una reunión con la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, en medio de un escándalo por una causa abierta en Estados Unidos en 2002 por presuntos vínculos con el narcotráfico. Villaverde fue la única senadora electa que no asumió en la sesión de ayer.