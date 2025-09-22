Septiembre se encamina a romper el techo del 2% de inflación

La promesa de una desaceleración inflacionaria volvió a desdibujarse. Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria impactó en los surtidores de combustibles, con subas no anunciadas de entre el 4% y el 5%, mientras que los alimentos continúan escalando.

Según Analytica, el rubro alimenticio ya suma un incremento del 0,2% en lo que va del mes, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%). Por su parte, lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%) marcan aumentos más moderados. A esto se suma la presión de los servicios y los aumentos ya anunciados por las empresas de medicina prepagas.

El antecedente inmediato también enciende alarmas. Los precios mayoristas treparon 3,1% en agosto y acumulan 15,7% en el año, muy por encima del 1,9% de inflación minorista del mismo mes. Ese desfasaje anticipa tensiones que ya se trasladan a septiembre, donde economistas privados prevén un índice por encima del 2%.

El proyecto de Presupuesto 2026 mantiene una meta de inflación del 24,5% para este año. Sin embargo, un informe del Banco Provincia advierte que, para alcanzar este objetivo, los precios deberían crecer por debajo del 1% mensual, un escenario que se aleja cada vez más de la realidad.