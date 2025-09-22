El Gobierno se reúne con el FMI en medio de la tensión cambiaria

El Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezarán en Estados Unidos una reunión clave con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la creciente tensión cambiaria. El encuentro, que forma parte del viaje oficial a la Asamblea General de la ONU, ocurre tras días en los que el Banco Central debió desprenderse de reservas para frenar la escalada del dólar.

Se trata del primer encuentro en territorio estadounidense desde la firma del nuevo acuerdo en abril. Desde entonces, el Gobierno intervino el mercado cambiario con aval del Fondo, pero el efecto duró poco. La derrota en las legislativas bonaerenses aceleró la fuga hacia el dólar, obligando al BCRA a desprenderse de US$1.110 millones en apenas tres días.

Cabe mencionar que el organismo ya giró US$14.000 millones, equivalentes al 70% de las reservas líquidas disponibles, lo que refleja la dependencia casi absoluta de la administración Milei a la voluntad del FMI.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, había destacado días atrás el compromiso argentino con el ajuste fiscal y la desregulación, pero el escenario actual plantea dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia.

Con la mirada puesta en Nueva York, la administración libertaria insiste en mostrar sintonía con el FMI, aunque la reunión llega en un contexto en el que el “ancla fiscal” se convierte más en una cadena para la economía argentina que en un salvavidas.

Si bien Milei viaja en busca de apoyo, lo hace con un país desangrado en reservas y sin un rumbo que inspire confianza.