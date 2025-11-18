Sigue la interna: Bullrich reclama a Villarruel mayor apoyo al oficialismo

La interna de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta tras las declaraciones de la ministra y senadora electa Patricia Bullrich, quien reclamó a la vicepresidenta Victoria Villarruel un mayor compromiso con la agenda legislativa del oficialismo. Según Bullrich, la titular del Senado mantiene una postura distante frente a los proyectos impulsados por Javier Milei, lo que genera fricciones en el bloque y abre un debate sobre el rol institucional de la vicepresidencia.

En una entrevista televisiva, la funcionaria señaló que, a diferencia de otros presidentes de Cámara como Martín Menem, Villarruel evita involucrarse en los debates parlamentarios. “El objetivo es que, sin violar el reglamento, la vicepresidenta ayude a empujar las iniciativas que necesita el Gobierno”, sostuvo Bullrich.

La ministra remarcó que el oficialismo debe construir una mayoría sólida y aprovechar el respaldo obtenido en las elecciones de octubre. En esa línea, insistió en que el voto popular obliga a la dirigencia a actuar con cohesión y dejar de lado las diferencias internas.

Por su parte, Villarruel, recordó que su función es garantizar el funcionamiento institucional del Senado y que no tiene facultades para obstaculizar ni interrumpir el trabajo parlamentario. Con ese mensaje, la presidenta del Senado buscó marcar límites frente a las presiones y reafirmar su interpretación estricta de las atribuciones.