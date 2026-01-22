Sindicatos aceleran la lucha contra la reforma laboral

Abel Furlán y Rodolfo Aguiar se reunieron para coordinar la resistencia sindical al proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno y anticiparon posibles movilizaciones. Los dirigentes señalaron que la reforma busca debilitar derechos y eliminar la representación sindical, y remarcaron que el plenario federal será clave para definir la estrategia conjunta y sumar adhesiones de otros gremios. En el encuentro, ambos dirigentes subrayaron que la gestión de Javier Milei pretende aprobar con urgencia la iniciativa en sesiones extraordinarias, lo que refuerza la necesidad de acelerar medidas de fuerza y ampliar la convocatoria a más sindicatos.