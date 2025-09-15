Spagnuolo complicado: debe justificar 55 mil dólares

Tras los allanamientos a su casa, donde encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros en una caja de seguridad del Banco Francés, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnoulo, quedó en la mira judicial. El monto supera ampliamente los 25 mil dólares que había declarado al asumir en 2024, por lo que podría derivar en una imputación por enriquecimiento ilícito si no logra acreditar su origen.

El hallazgo se produjo en el marco de una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Franco Picardi, tras la declaración espontánea del exasesor presidencial Fernando Cerimedo. En su testimonio, Cerimedo ratificó los audios de Spagnuolo que dieron origen a la investigación por presuntas coimas en la Andis.

Según trascendió, Spagnuolo deberá justificar unos 55 mil dólares cuyo origen no coincide con lo declarado oficialmente. La causa avanza y se espera que el próximo jueves se levante el secreto de sumario, lo que podría aportar nuevas pruebas.

Cabe destacar que días atrás fue noticia que Spagnuolo no acompañó el pedido de nulidad que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina sobre la causa. Según trascendió, conversa con sus defensores la posibilidad de ser un “imputado colaborador”.

Allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, se le realice “una imputación concreta” y tengan acceso al expediente, evaluarán la posibilidad de “convertirse en arrepentido”.