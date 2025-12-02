Spagnuolo reclama nulidad en la causa por coimas en la Andis

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentó un escrito para que se declare la nulidad de la causa en la que está imputado por supuestas coimas con laboratorios privados. El planteo fue entregado al juez federal Sebastián Cassanello y busca su sobreseimiento.

La defensa, encabezada por Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios que lo incriminan fueron adulterados mediante inteligencia artificial y que se trata de una voz sintética con un sesenta y cinco por ciento de probabilidad a favor de esta teoría. También afirma que la grabación proviene de una conversación privada interceptada, lo que abonaría la hipótesis de espionaje ilegal.

En esa línea, el abogado cuestionó al fiscal Franco Picardi por no haber requerido el audio original y citó un fallo de 1998 que invalidó pruebas obtenidas sin orden judicial. Sin embargo, la fiscalía insiste en que la investigación no depende de esos audios y avanza con otras pruebas como movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados.

El pedido de nulidad busca desacreditar la resolución que mantiene imputado a Spagnuolo desde agosto y abrir la puerta a su sobreseimiento.