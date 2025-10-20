Taxistas platenses marchan para “combatir lo ilegal”

Taxistas de La Plata, junto a remiseros y transportistas escolares, se preparan para realizar una gran concentración y manifestación en rechazo al proyecto presentado en el Concejo Deliberante que busca habilitar las aplicaciones de transporte. Además, reclamarán controles periódicos contra el servicio ilegal.

La movilización fue convocada por el espacio Frentes Transportistas Unidos y Habilitados de La Plata, para este miércoles a las 9 horas en 25 y 54, frente al Parque San Martín.

“Cuidemos lo nuestro. En nuestra ciudad el transporte ya está regulado, no hay que sumar más nada, hay que combatir lo ilegal”, se lee en la convocatoria difundida a través de redes sociales.

Además de manifestarse contra las apps de transporte, los trabajadores solicitarán créditos blandos del Banco Provincia y prórrogas impositivas para los sectores afectados por la caída en la actividad.

La marcha se enmarca en un contexto de tensión creciente entre los transportistas locales y las plataformas digitales que operan sin regulación en el distrito, y será acompañada por un operativo de tránsito dispuesto por el municipio.

A esto se suma un proyecto presentado semanas atrás por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, que propone regular las aplicaciones de servicio de transporte de pasajeros, como Uber, DiDi y Cabify, lo que legalizaría su funcionamiento.