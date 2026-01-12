Torres exige sanciones más duras por incendios en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió sanciones más severas contra quienes provocan incendios intencionales, tras confirmarse que el foco en Puerto Patriada fue iniciado de manera deliberada.

Torres diferenció ese hecho del registrado en Los Alerces, originado por un rayo, y criticó que las penas actuales sean de apenas seis meses. “Quien prende fuego debe pagar las consecuencias”, advirtió, al destacar que más de 10.000 hectáreas y familias enteras resultaron afectadas. Asimismo, pidió que la Justicia avance rápido y evite la impunidad, recordando que la provincia atraviesa una sequía histórica, lo que agrava el impacto de los siniestros.