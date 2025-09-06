Trabajadores de la industria cerámica en alerta por despidos

Trabajadores de la fábrica de porcelanatos ILVA en Pilar realizaron una protesta tras recibir telegramas de despido que afectaron a 300 personas. Denunciaron que la empresa se ampara en la política de "no hay plata" promovida por el presidente Javier Milei para justificar las desvinculaciones.

“Estamos sin salario y con familias que alimentar, nos dejan desamparados y en la calle”, alertaron. En esa línea, exigieron la reincorporación del personal y denunciaron la falta de apoyo del Gobierno y de los sindicatos. La medida se extendió con turnos rotativos, y los empleados permanecen en la fábrica, sosteniendo la lucha hasta obtener respuestas.