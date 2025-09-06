Trabajadores de la industria cerámica en alerta por despidos
Empleados de la fábrica ILVA denunciaron el despido de 300 trabajadores.
Trabajadores de la fábrica de porcelanatos ILVA en Pilar realizaron una protesta tras recibir telegramas de despido que afectaron a 300 personas. Denunciaron que la empresa se ampara en la política de "no hay plata" promovida por el presidente Javier Milei para justificar las desvinculaciones.
“Estamos sin salario y con familias que alimentar, nos dejan desamparados y en la calle”, alertaron. En esa línea, exigieron la reincorporación del personal y denunciaron la falta de apoyo del Gobierno y de los sindicatos. La medida se extendió con turnos rotativos, y los empleados permanecen en la fábrica, sosteniendo la lucha hasta obtener respuestas.