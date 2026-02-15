Trabajadores del Astillero también exigen aumento

En medio de las rondas paritarias bonaerenses, donde docentes y estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno provincial, los trabajadores del Astillero Río Santiago también presionan por sus sueldos. De esta manera, se suman a los demás gremios y no aceptan el 3% ofrecido por la gestión de Kicillof.

A esto se suma un reclamo previo, vinculado al otorgamiento de categorías que no se efectivizó durante el año pasado. Esta situación derivó en autoconvocatorias, asambleas por sector, una asamblea general y reuniones de cuerpo de delegados.

Sobre este punto, los trabajadores informaron que desde la administración bonaerense les dijeron durante la mesa técnica realizada este viernes que otorgarían las categorías adeudadas. Además, les comunicaron que abordarían otros planteos vinculados a condiciones de insalubridad en el ámbito del Ministerio de Trabajo.