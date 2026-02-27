Universitarios van al paro

La Conadu Histórica oficializó la convocatoria a un paro docente universitario de 48 horas para este viernes y lunes, con movilizaciones y medidas de fuerza en todo el país. El reclamo es por mejoras salariales y financiamiento a la educación pública.

En este marco, la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp), que responde a la CTA, anunció la adhesión al paro, pero solo por el día viernes. A su vez, convocó a movilizar al Congreso junto al Frente de Sindicatos Unidos (ver página 5), para rechazar la reforma laboral.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Universitarios de La Plata (Atulp), que responde a la CGT, también parará este viernes, en rechazo de la reforma laboral y en reclamo de recomposición salarial. De esta manera, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) permanecerá cerrada.

La medida de fuerza también se enmarca en el envío al Congreso que hizo el Gobierno nacional respecto a un proyecto de ley que modifica la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La misma fue aprobada el año pasado, vetada por Milei y ratificada por ambas cámaras, pero el Ejecutivo nacional nunca la cumplió.