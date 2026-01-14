Villarruel contradice al Gobierno por los incendios forestales

En medio de la problemática de los incendios forestales que afecta a la Patagonia, Victoria Villarruel repudió la intencionalidad que generó el fuego y pidió que se endurezcan las penas hacia aquellos que los inicien.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, escribió la titular del Senado en su cuenta de X.

A esto, agregó: “Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”.

Las declaraciones de la vicepresidenta contradicen el discurso del gobierno de Javier Milei. A principios de diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que enviarán un proyecto al Congreso para que reforme la Ley de Manejo de Fuego y elimine la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio. Esta norma elimina la especulación inmobiliaria de la ecuación de quienes pretenden iniciar un incendio de manera intencional.

“El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, cerró su mensaje Villarruel.