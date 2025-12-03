Villaverde retiró su renuncia a la Cámara de Diputados

La diputada Lorena Villaverde, de LLA, retiró la renuncia que había presentado a su banca en la Cámara de Diputados, luego de que su pliego como senadora fuera devuelto. La decisión se conoció tras el fallido intento de jura, cuando las fuerzas políticas acordaron revisar su caso por las impugnaciones vinculadas a una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

De este modo, Villaverde intentará conservar su banca en Diputados y los fueros parlamentarios, en un movimiento que busca asegurar su continuidad política ante la incertidumbre sobre su incorporación al Senado.