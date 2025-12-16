YPF baja levemente sus precios

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo que la empresa aplicará esta semana una baja promedio del 2% en el precio de la nafta. Según explicó, la decisión se sustenta en las variables de consumo que monitorea la compañía.

“Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores´”, dijo Marín, lo que implica que el precio sube o baja según la oferta y la demanda.

La baja anunciada genera sorpresa en el mercado, ya que entre enero y noviembre el precio de los combustibles acumuló un aumento cercano al 38%, unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación general.