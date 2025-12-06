Ziliotto reclamó por fondos y rechazó el Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitó Casa Rosada para reclamar por la deuda previsional y marcar distancia del Presupuesto 2026. En un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli, insistió en que la deuda supera los 400 mil millones de pesos y que la provincia está en desigualdad frente a las que transfirieron sus cajas.

Ziliotto también rechazó el proyecto de presupuesto al considerar que no refleja un país federal ni contempla las necesidades provinciales, profundizando la distancia entre Nación y las provincias.

Pidió incluir obra pública y compensación de deudas, evitó opinar sobre reformas laborales y tributarias y cuestionó el anuncio de Luis Caputo sobre el regreso al mercado de capitales (ver página 5), advirtiendo que podría implicar un retroceso significativo.

La visita dejó expuesta la tensión entre las promesas oficiales y las demandas provinciales, en un escenario donde el presupuesto y la deuda se convierten en símbolos de la disputa por el rumbo del país y del federalismo argentino.