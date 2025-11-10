Brutales muertes en la región alarmaron a los vecinos

Dos muertes ocurridas en las últimas horas conmocionaron a los platenses, y son investigadas por la Justicia, señalaron fuentes policiales.

Por un lado, el domingo a la mañana un hombre oriundo de Ranchos de 69 años fue hallado sin vida dentro de un auto Volkswagen Golf en el camino que une La Plata con Punta Lara, en una banquina de diagonal 74. Tenía un disparo de arma de fuego y, al lado del cadáver, había una caja de balas de calibre .38 (mismo que el revólver hallado), una carta de despedida, 900 dólares, y 300.000 pesos.

En tanto, un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor de un edificio emplazado en las calles 48 entre 8 y 9. El cuerpo llevaba varios días en el lugar y en avanzado estado de descomposición. Los pesquisas sospechan que pudo haberse tirado desde un décimo piso.

En ambos casos se dispuso la operación de autopsia correspondiente.