Cayó un peligroso narco de la banda Los Menores
El acusado fue detenido en San Lorenzo.
Luis Daniel Palavecino, uno de los integrantes de la organización narcocriminal Los Menores, fue detenido luego de diversos operativos en el marco de las causas en torno a la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.
El sábado se logró su captura en el departamento San Lorenzo tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento realizadas por personal de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales.
El acusado se encontraba en un cumpleaños por lo que se llevó a cabo un allanamiento de urgencia. Palavecino está vinculado a la banda conocida como “Los Menores”, dedicada al tráfico de estupefacientes y asociada a múltiples hechos de violencia armada.
Tras su captura, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información, expresó que se trató de una detención de alto impacto: “Forma parte de los 15 recapturados de alto perfil que llevamos en la provincia desde el inicio de la gestión, y es el noveno caso logrado a partir del sistema de recompensas”.