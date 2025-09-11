Estupor por la muerte de una joven en San Carlos

En los últimos años, las muertes violentas en la ciudad de La Plata y sus alrededores crecieron de manera exponencial, sin que nadie pueda evitarlas ni hacer siquiera algo al respecto. En este sentido, en las últimas horas se produjo otro lamentable suceso que tuvo como víctima a una joven de tan solo 20 años, quien fue hallada sin vida en su domicilio del barrio de San Carlos, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los voceros oficiales le contaron ayer a Trama Urbana que todo tuvo lugar este martes en una casa emplazada en las calles 151 y 41 bis, donde residía la mujer. Fue su padre quien se acercó hasta el lugar en horas de la noche y descubrió a su hija inconsciente, por lo que de inmediato se comunicó con el servicio de emergencias 911. De esta manera, se apersonaron poco después agentes del Comando de Patrullas La Plata y una ambulancia, cuyos paramédicos constataron el deceso, sin que pudieran hacer algo para reanimar a la damnificada.

El progenitor de la muchacha aseguró que no notó comportamientos extraños en ella, ni señales que lo orientaran a pensar en un posible suicidio. Sin embargo, esa figura es la que cobra mayor fuerza en la hipótesis que manejan los investigadores, ya que en el lugar no había faltantes, aberturas forzadas ni desorden que hablen de un presunto ataque de terceros.

Peritos de la Policía Científica fueron convocados a la triste escena y llevaron a cabo sus tareas de rigor, con el fin de establecer la mecánica del deceso. Los motivos del mismo se van a terminar de conocer con la correspondiente operación de autopsia, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 3. Por el momento se abrió una causa penal caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

En la zona se vivieron momentos de angustia y conmoción por lo sucedido y por el arduo trabajo de los policías y los forenses en el área.

Día Mundial

Justamente este miércoles, 10 de septiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha que se conmemora desde 2003, cuando lo estableció la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, en esta fecha pero desde hace nueve años se publica un informe de La Plata, Berisso y Ensenada con el fin de visibilizar esta problemática.