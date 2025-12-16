Giro en la causa por un brutal secuestro seguido de asesinato

El caso por el secuestro y crimen de Santiago Aguilera en Córdoba, ocurrido en agosto de 2022 y que ya tuvo dos condenados, tuvo nuevas resoluciones ante la detención de cuatro sospechosos.

Estos procedimientos se dan en el marco de un giro sorpresivo en la condena de uno de los acusados. La condena a Julio Ramírez, sentenciado a 12 años por ser partícipe secundario en el hecho, podría caerse debido a un error. Una prueba que fue presentada contra Ramírez, en la que se lo señalaba como quien ingresó al mail de la víctima, en realidad había sido uno de los investigadores de la causa.

Otro de los condenados fue Walter Gil, quien recibió la pena de prisión perpetua. Se supo que era empleado del corralón para materiales para la construcción del padre de la víctima y que, en tan solo tres meses en el trabajo, planificó hacerse amigo de Aguilera y el 16 de agosto de 2022 lo amenazó y secuestró.