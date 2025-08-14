Reincidente y asesino, pidieron prisión perpetua

Prisión perpetua pidieron contra el acusado Isaías Suárez por el homicidio del ingeniero Mariano Barbieri dentro de la plaza Sicilia, en el barrio porteño de Palermo, en agosto de 2023, durante un intento de robo.

El fiscal Nicolás Amelotti solicitó la pena máxima de cárcel para el hombre al hallarlo responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito y para procurar la impunidad”.

En su lectura, de los alegatos, Amelotti marcó que el acusado conocía el riesgo que le estaba generando a la víctima al acuchillarlo en una zona vital: “Frente a la resistencia de Barbieri, le asestó una puñalada certera en el tórax y le lesionó el corazón”, explicó. Además, también solicitó que sea declarado reincidente. El juicio continuará hoy con el alegato de la defensa.

Brutal crimen

El suceso se materializó la noche del 30 de agosto de 2023 cuando la víctima, quien había sido papá hace tan solo semanas, se encontraba en el interior de la plaza Sicilia.

Cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo, el acusado apareció y le intentó sacar el celular. Sin embargo, el damnificado se resistió, lo que generó que Suárez lo atacara con un cuchillo tipo tramontina.

Luego de la agresión, se dirigió hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior del Barrio 31 de Retiro.

Mientras que Barbieri, por su parte, cruzó herido la avenida Del Libertador y llegó hasta una heladería donde pidió ayuda antes de desplomarse en el suelo. Pese al rápido accionar, falleció pocas horas después en el Hospital Fernández. El cuchillo fue encontrado al día siguiente dentro del parque por parte de un periodista que cubría el caso.

La detención ocurrió cinco días después dentro del Barrio 31 por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Se analizaron más de 10 mil cámaras y se obtuvieron 34 imágenes que coincidían con la declaración de un testigo, quien había llamado al 911 tras ver el momento del robo.