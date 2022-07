Pablo De Blasis se descargó en las redes tras no poder volver a jugar en Gimnasia

Durante la mañana de este martes, el que iba a ser jugador de Gimnasia hasta hace unos días, Pablo De Blasis, quién por una baja de la dirigencia no pudo arribar, se manifestó en su cuenta de Instagram en base a lo sucedido.

"No soy mucho de hablar o exponer mis sentimientos en las redes. Pero esta vez la ocasión lo amerita. Todo el que me conoce sabe lo que significa Gimnasia para mi. Cuando tomé la decisión de volver nunca pensé que el desenlace fuera de esta manera", comenzó.

A su vez, continuó que nunca había hecho pública alguna declaración en base a su vuelta porque "no quería generar ninguna expectativa ni ilusión porque se lo que genera al hincha". Y siguió: "Hace 10 años no hablé mal de nadie cuando me fui y no lo voy a hacer ahora ni lo haré en el futuro. Me enseñaron a resolver los problemas y diferencias puertas adentro".

Además, destacó que ningún jugador es más grande que el club y Gimnasia es más grande que cada una de las personas que lo integran y la mejor manera que el club crezca es sumando.

Respecto a las versiones que circularon, lamentó mucho los rumores falsos que lograron cierto rencor con la situación y en algunos casos con él.

Por último, cerró: "Espero otra oportunidad y lo haré con el mismo entusiasmo que en esta ocasión, pero ojalá que el resultado final sea distinto".