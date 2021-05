Abel Pintos lanza su nuevo álbum "El Amor en Mi Vida"

Finalmente, luego de cinco años de espera, Abel Pintos ha lanzado un nuevo disco. El álbum, titulado “El Amor en Mi Vida” está disponible a partir de la primera hora de este viernes en todas las plataformas digitales.

El artista aprovechó el momento para expresar a través de su cuenta de Twitter todo lo que este proyecto significa.

"Es una hora se edita en todas las plataformas digitales #ElAmorEnMiVida, mi álbum número 9 de estudio (13 contando los 3 que son en vivo). Unos minutos antes se estrena el nuevo single (en audio y en video) #DeMiContigo junto a @CamilaMX. Me siento muy emocionado", empezó escribiendo, mientras sus fans emocionados reaccionaban a su tuit.

"#ElAmorEnMiVida propone 15 canciones, algo así como una hora de música. Compuesto, producido y grabado entre el mes de Marzo de 2019 y el mes de Abril 2021. Pasaron muchas cosas en ese tiempo y todas sumaron y dejaron su huella en este nuevo álbum", siguió.

En tanto, aseguró que "después de 5 años (desde la edición de mi álbum titulado 11) vuelvo a estar en la previa de la edición de un puñado de canciones nuevas, que después de dos años van a pasar en minutos de estar en mi día a día a estar en el cotidiano de todos los que me acompañan y apoyan".

"Es un proceso muy fuerte que trasciende a lo artístico. Es un proceso emocional de alguna manera, porque uno debe soltar esa relación tan estrecha e íntima con la canción que se gestó desde el primer pulso musical y dejar que tome su propio vuelo para anidar luego en los demás. Muchas veces me preguntan si espero que le gusten esas canciones a los demás, y no se si es eso lo que espero. Creo que lo que en verdad deseo es que si llegan a la vida de alguien, acompañen a esa persona como lo hicieron conmigo. Que la sanen como me sanaron", expresó.

"Y si acaso eso es mucho esperar, y no sucediera, entonces agradecer de todos modos a esas personas que se tomaron el tiempo por prestarme una de las cosas más valiosas hoy en día que tenemos los seres humanos que es la atención, por que la atención es oportunidad...", se sinceró el cantante.

Finalmente cerró su sentido hilo diciendo: "Más de cien personas trabajaron en este nuevo álbum y muchas más son las que me van acompañar en el proceso de promoción y de gira (Dios quiera pronto). A su tiempo iré dándoles las gracias a cada quien, pero ahora lo hago en general y celebro compartir con ellos y ustedes. En un rato (media hora) el disco en plataformas digitales. En unos días, en formato fisico (cuando esté disponibles les cuento donde y cuando). Llega #ElAmorEnMiVida y yo los quiero abrazar más fuerte que nunca. Los amo. Gracias por el apoyo de cada día. #NosVemosEnLaMusica"