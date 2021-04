El estremecedor relato en un hospital de La Plata: "No nos alcanzan las habitaciones"

Mientras el “tsunami” de casos de coronavirus golpea cada vez más fuerte en la ciudad de La Plata y la región, desde el Hospital San Roque de Gonnet grabaron un vídeo de concientización para aquellos que no quieren respetar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para achicar los contagios de COVID-19.

A través de imágenes y tristes relatos, muestran cómo se vive la segunda ola desde adentro del nosocomio y además una trabajadora de salud se quiebra al expresar lo siguiente: "Las guardias son muy intensas. No sabemos qué hacer con la gente, no nos alcanzan las habitaciones, no nos alcanzan los lugares con oxígenos, la gente se amontona y se enoja, pero no entiende el lado de la gravedad que estamos viviendo".

En otro fragmento del mismo una médica menciona crudamente: "Están entubando al último que no lo estaba, y es menor de 40 años". En la publicación difundida por el hospital además detallaron:

"El sistema de salud necesita inmediatamente que baje la afluencia de pacientes. Reduzcamos al mínimo indispensable la circulación, reforcemos los cuidados y respetemos las medidas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria".