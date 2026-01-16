Abogados reclaman al Congreso rechazar el DNU de Inteligencia

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la ley de Inteligencia Nacional, y pidió al Congreso rechazarlo por considerarlo contrario a la Constitución. El presidente de la entidad, Juan Pablo Zanetta, sostuvo que la medida introduce cambios profundos en el sistema de Inteligencia sin el debate parlamentario necesario y otorga mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia en perjuicio de las libertades individuales.

Las comisiones de Derecho Constitucional y de Política Criminal de la Asociación analizaron el texto y concluyeron que el DNU excede el marco previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, afectando derechos fundamentales y debilitando las instituciones democráticas. En un comunicado señalaron que la posibilidad de detener personas sin control judicial atenta contra las libertades públicas y debilita el Estado de Derecho.

Zanetta remarcó que atribuciones de este tipo resultan impropias de gobiernos que se definen como liberales, y que la norma debe ser revisada en el ámbito legislativo para garantizar la vigencia plena de las garantías constitucionales.