La Plata

lunes 1 DE septiembre 2025

T: 12º

H: 74%

Temperatura

12º

Humedad

74%

Alarma por el estancamiento del IVA

En agosto, la recaudación por IVA apenas creció 0,02%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal y la consultora Politikon advirtieron por la baja recaudación tributaria del modelo de Milei y Caputo. Las firmas pusieron el foco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), una de las principales fuentes de recursos del Gobierno.

En agosto, la recaudación por IVA apenas creció 0,02%. Esto va en sintonía con el estancamiento de la economía durante esta mitad del año, pese a que en la medición interanual se muestra en crecimiento.

Caputo espera un repunte más alto de la actividad para recuperar los fondos que perdió por la finalización del Impuesto PAIS.

IVAimpuestodiario Hoy

Noticias Relacionadas