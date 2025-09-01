Alarma por el estancamiento del IVA

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal y la consultora Politikon advirtieron por la baja recaudación tributaria del modelo de Milei y Caputo. Las firmas pusieron el foco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), una de las principales fuentes de recursos del Gobierno.

En agosto, la recaudación por IVA apenas creció 0,02%. Esto va en sintonía con el estancamiento de la economía durante esta mitad del año, pese a que en la medición interanual se muestra en crecimiento.

Caputo espera un repunte más alto de la actividad para recuperar los fondos que perdió por la finalización del Impuesto PAIS.