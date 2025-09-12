Anuncian un nuevo aumento de los biocombustibles

La Secretaría de Energía oficializó un aumento del 4% en los precios de los biocombustibles que se integrarán obligatoriamente a la nafta y el gasoil. La medida comenzará a reflejarse en los surtidores a partir de octubre. Tanto el bioetanol de caña como el de maíz, utilizados para la mezcla con nafta, registraron la suba, al igual que el biodiesel incorporado al gasoil.

El ajuste fue publicado mediante las resoluciones 368 y 369 en el Boletín Oficial. Con ello, el bioetanol de caña se fijó en $857 por litro y el de maíz en $785,46. Por su parte, el biodiesel pasó de $1.354.507 a $1.408.687 por tonelada, un 3,99% más que el valor anterior. La última actualización se había aplicado apenas un mes atrás, el 11 de agosto.

Estos aumentos impactan directamente en el costo de producción de la nafta y el gasoil, que podría trasladarse al precio final en las estaciones de servicio. Según la ley 27.640, el biodiesel de soja se mezcla en un 7,5% por litro de gasoil, mientras que el bioetanol se incorpora en un 12% a las naftas, repartido entre caña de azúcar y maíz.

Con este incremento, el Gobierno mantiene su política de aumentos recurrentes que presiona sobre los consumidores, en un contexto donde la inflación energética ya castiga los bolsillos. Sumado a la suba de los biocombustibles, todo indica que en octubre podrían registrarse nuevos ajustes en los combustibles fósiles.