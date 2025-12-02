Autorizan un nuevo aumento en los biocombustibles

La Secretaría de Energía aprobó este lunes un aumento de hasta 5% en los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con naftas y gasoil, a través de las Resoluciones 485 y 486 publicadas en el Boletín Oficial. El ajuste se suma a la actualización parcial de impuestos a los combustibles y anticipa mayor presión en los surtidores en las próximas semanas.

El precio mínimo de adquisición del biodiésel subió 5,1%, alcanzando $1.775.230 por tonelada, mientras que el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar trepó 4,99% y el de maíz 5%, con valores fijados en $963,926 y $883,464 respectivamente. La normativa establece plazos de pago estrictos y recuerda que los nuevos precios son mínimos obligatorios para el mercado interno.

Con aumentos casi mensuales durante 2025, el sector enfrenta un escenario de costos crecientes que se trasladan a la producción y al consumo.