Caputo enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI

Más allá del triunfo electoral del oficialismo y la euforia del mercado en los días posteriores, el gobierno de Milei enfrenta un complejo desafío: este lunes debe pagar 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el país tiene reservas netas negativas por casi 11.000 millones.

Se trata de un pago de intereses que vence el 1° de noviembre, pero como cae sábado, se traslada al primer día hábil. En noviembre también vencen 411 millones de dólares con otros organismos y 29 millones con diversos acreedores.

A su vez, la gestión de Milei y Caputo está camino a no cumplir las metas reprogramadas en junio con el FMI para la acumulación de reservas internacionales. El desvío sería de unos 6.600 millones de dólares. De seguir así, sería la tercera vez en el año que el gobierno argentino no cumple con la acordado con el organismo multilateral.