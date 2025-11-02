Cavallo pidió eliminar el cepo

Domingo Cavallo publicó un análisis sobre el triunfo electoral del presidente Javier Milei, que, según él, “abre la posibilidad de que los dos próximos años sean de estabilidad, reactivación y crecimiento sostenidos”. No obstante, el exministro de Economía también presionó al Gobierno nacional para que profundice la política monetaria y cambiaria. En este sentido, exigió eliminar el cepo, permitir dólar como moneda legal, y una ley que dé seguridad jurídica.

Si bien Cavallo interpretó el apoyo de Trump para “reabrir el acceso de Argentina al mercado internacional de capitales”, advirtió una contradicción: sostener el valor del peso frente al dólar con el Fondo de Estabilización Cambiaria y los recursos del Tesoro de Estados Unidos mientras se sostiene el cepo cambiario a las empresas, va en contra de consolidar la baja del riesgo país.

El economista argumentó que “es muy difícil que quienes tienen que tomar decisiones de inversión en la economía real se convenzan de que la libertad avanza en la economía argentina si la convertibilidad del peso sigue siendo limitada por restricciones al movimiento de capitales y al dólar”.

En este camino, Cavallo propuso: eliminar todas las restricciones cambiarias; darle virtual carácter de moneda legal al dólar para que “cualquier transacción monetaria o financiera gozara de seguridad jurídica”; y una ley en el Congreso que asiente estas disposiciones.