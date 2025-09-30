Cayó la venta de combustibles

La venta de combustible al público en todo el país alcanzó los 1.420.350 metros cúbicos en agosto, lo que representa una variación positiva del 0,4% respecto al mismo mes de 2024. Sin embargo, el total vendido mostró una caída del 2,9% en relación a julio, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

A nivel provincial, 16 distritos registraron caídas en sus ventas, con los descensos más pronunciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-11,7%), Misiones (-10,6%) y Santa Cruz (-6,5%).

En tanto, del total comercializado a nivel nacional el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil.