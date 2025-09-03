CFK: “Ay Milei, que quilombo se te armó”

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei por las medidas económicas. En X afirmó: "¡La vas a chocar mal! Qué quilombo se te armó. No por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario".

La exmandataria señaló la fuga de dólares, el alza de tasas y la caída del consumo. Asimismo, recordó que hace más de un año advirtió sobre la bimonetización y el endeudamiento. "Como presidente en la Rosada no atajás ni un colchón", cerró su mensaje la líder del PJ.