Chile suspendió la compra de carne por desregulación de Sturzenegger

Chile suspendió la importación de carne ovina y toros desde Argentina tras la desregulación del Senasa dispuesta por Federico Sturzenegger. La medida afecta de lleno a la Patagonia y pone en riesgo exportaciones por 30 millones de dólares.

La decisión del Gobierno chileno responde a la Resolución 485/25, con la que el Ministerio de Desregulación flexibilizó los controles sanitarios. El oficialismo había prometido agilidad para el sector, pero terminó generando un bloqueo regional.

El cierre no sólo frena la venta de carne ovina, sino también el ingreso de genética bovina argentina a través de toros reproductores. Una consecuencia más del desarme del Estado en nombre de la eficiencia.