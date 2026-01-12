Consultoras proyectan una inflación cercana al 3% para enero

La consultora Analytica midió un 0,6% de inflación en alimentos y bebidas durante la primera semana de enero en el AMBA, lo que proyecta un alza mensual de 2,7%.

Los mayores aumentos se registraron en frutas (+5,8%), verduras (+5,2%) y carnes (+3,8%), mientras que lácteos y otros alimentos apenas superaron el 0,8%. El dato refleja que, aun con cifras aparentemente moderadas, el bolsillo de las familias sigue golpeado y el Gobierno carece de respuestas frente a una escalada que deteriora el consumo básico.