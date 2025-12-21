El 80% gana por debajo del millón de pesos

El Indec publicó esta semana un informe sobre la distribución de ingreso del tercer trimestre del 2025. Si bien el índice de desigualdad no varió demasiado, los ingresos de la población siguen siendo muy bajos.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.970.618 personas, alcanzó los $634.451, mientras que la mediana (el valor centro) del ingreso per cápita fue de $463.333. Es decir, el 50% de la población tiene ingreso por debajo a esto.

A su vez, al dividir la población por deciles, el octavo decil posee ingreso entre $700 mil y $895 mil pesos. En otras palabras, el 80% de las personas tiene un ingreso menor al $900 mil.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $944.855 y un ingreso mediano de $800.000, equivalente al límite superior de ingresos del quinto decil, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

En cuanto al Coeficiente de Gini, según el Indec, subió al 0,431, cuando en el primer trimestre del año estuvo en 0,424. Sin embargo, bajó respecto al tercer trimestre del 2024, cuando se ubicó en 0,435. Este guarismo llegó a estar en el primer trimestre del 2024 en 0,467, el nivel más alto de los últimos 16 años. Cabe destacar que este índice da cuenta de los niveles de desigualdad social: cuando su indicador se encuentra más cerca de 1, se habla de una sociedad extremadamente desigualdad.