El FMI le pidió a la sociedad argentina que “acompañe el ajuste”

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito del plan económico del gobierno de Javier Milei dependerá de que la población “acompañe” el ajuste.

“Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, señaló la funcionaria en una exposición pública. Georgieva recordó ejemplos de Europa Central y del Este, donde líderes que recortaron pensiones y salarios hasta un 50% lograron ser reelegidos gracias a la confianza de la población. Al referirse a Argentina, afirmó que el país atraviesa un proceso similar, marcado por la necesidad de disciplina fiscal y reformas estructurales exigidas por el FMI. Sus declaraciones se dieron a conocer a veinte días de las elecciones legislativas, consideradas clave para la continuidad de la agenda del Gobierno libertario.

En paralelo, Luis Caputo y su equipo llevan varios días en Washington negociando con el organismo internacional y el Tesoro norteamericano (ver página 4). El hermetismo en torno a esas reuniones alimenta sospechas sobre las condiciones que podrían imponerse a la Argentina y sobre el costo político que el Gobierno estaría dispuesto a pagar para sostener su programa económico.