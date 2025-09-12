El FMI le pidió al Gobierno mayor transparencia cambiaria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las últimas medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, pero instó a garantizar mayor transparencia monetaria y cambiaria para contener la volatilidad del dólar. Así lo indicó Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia en Washington, donde reiteró que la acumulación de reservas debe realizarse mediante mecanismos claros y predecibles.

Kozack explicó que “nuestro personal fue informado de las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado que, según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad”.

El Fondo también recordó que alentó a las autoridades argentinas a fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital. Kozack subrayó que la política monetaria restrictiva fue clave para limitar las trayectorias del tipo de cambio y controlar la inflación.

No obstante, el organismo enfatizó que la estabilidad del sistema financiero y la confianza en el peso dependen de que el Gobierno cumpla con reglas claras y predecibles, un punto sensible ante las intervenciones discrecionales del Tesoro que han generado incertidumbre en los mercados y preocupación en el sector privado.

El mensaje del FMI deja claro que, aunque aprueba los resultados a corto plazo, la estabilidad futura requiere coordinación y transparencia, elementos esenciales para consolidar la confianza de inversores y ciudadanos.