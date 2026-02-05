El Indec midió mal la pobreza

La “renuncia” de Marcos Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva metodología para medir la inflación generó un cimbronazo en el Gobierno. Ante esto, comienzan a surgir estudios y mediciones paralela que desmienten las estadísticas que maneja el oficialismo.

En este camino, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedef), que responde al espacio que lidera Axel Kicillof, publicó un informe que cuestiona la reciente baja de la pobreza anunciada por el Indec. Según el estudio, si se utilizaran los datos de salarios y jubilaciones que figuran en los registros oficiales del Anses, la pobreza aumentó cerca del 9% en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.

El trabajo analiza las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada por el Indec y con la que mide la pobreza, y los datos oficiales que maneja el Anses. La comparación revela un desfasaje: los ingresos que capta la EPH muestran aumentos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de datos salariales y previsionales. Esta discrepancia implica que los 2,3 millones de personas que supuestamente dejaron de ser pobres según el organismo podrían ser, en gran medida, un espejismo estadístico.

Los números

La incidencia total de la pobreza habría bajado del 40% al 32% de la población durante la gestión de Milei, de acuerdo con el Indec. No obstante, ese número se cae al cruzarlo con datos oficiales.

Según la EPH, los trabajadores registrados del sector privado tuvieron un aumento real de ingresos cercano al 12% entre el primer semestre de 2023 y 2025. Sin embargo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un crecimiento real del 1%, mientras que el índice oficial de salarios del sector privado registrado exhibe incluso una caída del 2,3%.

En el sector público, la EPH refleja un aumento real del 3%, pero las estadísticas salariales oficiales muestran una contracción superior al 18%. En el caso de los jubilados, la encuesta del Indec registra una mejora real cercana al 20%, un comportamiento que no resulta consistente con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.