El PJ rechaza la reforma laboral y denuncia presión del FMI

El Partido Justicialista (PJ) expresó su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a la que calificó como parte del pliego de condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un comunicado difundido por el espacio, la iniciativa “consolida un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo con menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

“El peronismo no se opone a una reforma, se opone a la precarización disfrazada de reforma”, señaló el texto, que además reclamó la presencia de “un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos”. El PJ, presidido por Cristina Kirchner, exigió que la Argentina no se convierta en “el laboratorio de precarización del FMI”, sino en un ejemplo de trabajo digno y producción.

El comunicado también advirtió que desde fines de 2023 se cerraron más de 19.000 empresas y se destruyeron 276.000 empleos formales, lo que definió como “un ataque al corazón productivo nacional”. Para el partido, el problema no son las leyes laborales, sino el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito.