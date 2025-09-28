El Presupuesto 2026 anticipa nuevos aumentos en luz y gas

El Presupuesto 2026 confirma que el ajuste en subsidios a la energía seguirá siendo una de las piedras angulares del ancla fiscal de Javier Milei. De acuerdo con el documento, las partidas destinadas a energía, combustibles y minería tendrán una caída real de hasta 7,4% si se toma la proyección de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El recorte se instrumentará a través de dos medidas principales: la eliminación de jurisdicciones de la denominada “Zona Fría” en el consumo de gas, y el traspaso de casi 30 puntos porcentuales en el costo mayorista de la electricidad hacia las facturas que abonen los usuarios. Así, se prevé que la tarifa eléctrica cubra el 80,48% de ese cargo.

En lo que respecta a la Función Energía, Combustibles y Minería, el gasto previsto para 2026 asciende a 6,45 billones de pesos, lo que representa el 4,4% del total de la Administración Nacional. Esta función incluye programas para abastecimiento energético, inversión y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, y concentra el 56% de los servicios económicos.

Según un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas (Ipypp), la política tarifaria busca que la tarifa cubra la mayor parte del costo mayorista, aunque con modalidades diferenciadas según los niveles de consumo. En la práctica, esto implica una transferencia creciente de costos hacia los hogares, reforzando el ajuste fiscal y dejando en evidencia que el sistema energético recaerá cada vez más sobre los usuarios.