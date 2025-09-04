El Senado debate la emergencia en Discapacidad y los límites a los DNU

El Senado lleva adelante hoy una sesión que puede convertirse en un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei. Desde las 11 se discute la insistencia con la ley de emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el Presidente, y todo indica que la oposición logrará los dos tercios necesarios para obligar a su promulgación.

Cabe recordar que la ley en discusión declara la emergencia en discapacidad por dos años, garantiza financiamiento para pensiones y habilita nuevas altas, además de otorgar una compensación a prestadores y actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles.

Junto con este tema, la Cámara alta también debatirá un proyecto para modificar la Ley 26.122 y limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento y establece que el rechazo de una sola cámara alcanza para anularlos. El cambio amenaza la principal herramienta del oficialismo, que gobierna en clara minoría parlamentaria y con una erosionada legitimidad.

Con este marco, todas las miradas están puestas en lo que podría ser otro traspié político para Milei, cuya estrategia de veto y gobierno por decreto comienza a mostrar sus límites.