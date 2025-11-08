El Tesoro pagó al FMI y las reservas perforaron los u$s41.000 millones

El Tesoro realizó un pago de u$s796 millones al Fondo Monetario Internacional, lo que impactó de inmediato en las reservas del Banco Central, que cerraron la semana en u$s40.260 millones. El desembolso se concretó con Derechos Especiales de Giro, tras dudas sobre el origen de los fondos en los días previos.

Según datos del FMI, Argentina contaba con 670 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) al 31 de octubre, pese a que un mes antes apenas disponía de 29,6 millones. La operación refuerza la hipótesis de que el Gobierno activó un nuevo tramo del swap por u$s20.000 millones acordado con el Tesoro de Estados Unidos, en un contexto de fragilidad financiera y reservas en retroceso.