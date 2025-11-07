La inflación en CABA fue de 2,2% en octubre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2% en octubre, informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con este resultado, el acumulado en diez meses alcanzó el 25,3% y la variación interanual llegó al 33,6%.

El aumento se concentró en los rubros de vivienda, alimentos, transporte, salud y restaurantes, los cuales explicaron casi dos tercios del alza.

Según el informe, los mayores incrementos correspondieron a alquileres, frutas y combustibles; la caída en pasajes aéreos contribuyó a moderar la suba.